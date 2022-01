“Casale via dal Verona”, l’agente conferma: novità anche sul Napoli

Mario Giuffredi, procuratore, ha parlato a Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”, dell’interesse del Napoli per Fabiano Parisi e Nicolò Casale, suoi assistiti. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Casale Napoli Calciomercato

“Il Napoli ha già un’opzione per Parisi? Smentisco. Piace al Napoli, così come alla Lazio. Casale è un giocatore molto seguito come Parisi, piace a 2-3 squadre e vediamo fino al 31 gennaio cosa può succedere. Il mio pensiero è che debba restare a Verona e possa farlo. Tudor è un signor allenatore, diventerà un grande”.

“Oggi quelli emergenti che mi piacciono di più in Italia sono Juric e Italiano. Mourinho? Resta un grande, è lo Special One. De Zerbi un ottimo allenatore, lo paragono a Bielsa”.