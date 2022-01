Non solo Diego Costa, la Salernitana può prendere un altro bomber!

Arrivano importanti indiscrezioni di calciomercato in casa Salernitana. I granata, prossimi avversari del Napoli in campionato, sono ultimi in classifica a 10 punti e hanno bisogno di rinforzi per tentare di raggiungere l’obiettivo salvezza.

FOTO: Imago – Diego Costa Salernitana Calciomercato

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, il nuovo direttore sportivo Walter Sabatini avrebbe puntato due calciatori su tutti: Diego Costa e Burak Yilmaz, quest’ultimo in scadenza con il Lille.

FOTO: Burak Yilmaz Salernitana Calciomercato

ECCO IL TWEET:

Non solo #DiegoCosta (che deciderà tra varie offerte). #Sabatini ha sondato anche Burak #Yilmaz, in scadenza con il #Lille — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 19, 2022

Diego Costa, in quanto svincolato, potrebbe raggiungere Salerno anche prima della prossima partita di campionato contro il Napoli. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.