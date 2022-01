Ultim’ora, Napoli-Salernitana sempre più a rischio: altro positivo tra i granata

Si fa sempre più complessa la situazione in casa Salernitana per via del focolaio Covid che ha colpito la squadra granata.

Pochi minuti fa, infatti, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Salernitana ha fatto sapere che un altro calciatore è risultato positivo al Covid-19:

Salernitana penalizzazione (Getty Images)

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono nove”.

Dunque, con 9 giocatori positivi, non ci sarebbero i presupposti per giocare il match con il Napoli di domenica, qualora l’ASL decidesse di intervenire. La situazione sarà comunque monitorata.