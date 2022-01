Finisce la sfida tra Costa d’Avorio ed Algeria: c’è la notizia su Ounas

AGGIORNAMENTO 18:52 – Finisce qui la partita: la Costa d’Avorio batte l’Algeria per 4-1, in virtù delle reti di Kessié, Sangrare e Pepé e Haller nel finale. Non basta all’Algeria la rete di Bendebka, che ha accorciato le distanze al 73′. Il Napoli ritroverà quindi Adam Ounas non appena recupererà dall’infortunio.

AGGIORNAMENTO 17.48 – Al termine del primo tempo il risultato è di 2-0 per la Costa d’Avorio, in rete il milanista Kessie e Sangrare. Per l’Algeria l’eliminazione della competizione è sempre più vicina.

ORE 17:05 – Sono in campo Casta d’Avorio e Algeria per l’ultima giornata della fase a gironi del Gruppo E della Coppa d’Africa. Gli ivoriani sono già qualificati alla fase successiva, mentre per algerini è fondamentale vincere per passare il turno (al momento ha 1 solo punto in classifica).

Tra gli “italiani” è sfida tutta milanista fra Kessie e Bennacer, mentre il napoletano Ounas non risulta essere neanche in panchina.

Ounas Napoli

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Sangaré; Aurier, Deli, Kossounou, Konan; Sangaré, Seri, Kessié; Pépé, Haller, Gradel. Allenatore: Beaumelle.

ALGERIA (4-3-3): M’Bohli; Atal, Mandi, Bedrane, Bensebaini; Benrahma, Bennacer, Zerrouki; Mahrez, Bounedjah, Belaïli. Allenatore: Belmadi.