Younes, c’è già l’accordo col Napoli: decisione a sorpresa

Amin Younes è tornato al Napoli, ma la sua permanenza in casa azzurra potrebbe durare ancora meno del previsto. Dopo la parentesi all’Eintracht Francoforte, il centrocampista tedesco avrebbe raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto con il club di De Laurentiis. Lo riporta il sito ufficiale di Andrea Pedullà.

Secondo le ultime indiscrezioni, Younes si trasferirà presto in Arabia Saudita. Il giocatore si era trasferito in Germania nell’estate 2020 con un prestito biennale, raccogliendo solamente 26 presenze in Bundesliga e una in DFB Cup nella passata stagione.

Quest’anno invece una sola presenza in coppa nazionale, zero minuti in campionato, dove è stato addirittura escluso dalla lista dei convocati per la Bundesliga.