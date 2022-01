Il Barcellona può perdere giocatori: problemi per la gara con il Napoli

Il Barcellona potrebbe avere dei problemi per la sfida di Europa League contro il Napoli del Maradona. Tancredi Palmeri, noto giornalista, scrive di questa possibilità sul network beIN Sports.

FOTO: Imago – Napoli Barcellona Europa League

La sfida tra Napoli e Barcellona, valida per il ritorno degli spareggi di Europa League, è in programma il prossimo 24 febbraio. Per le nuove restrizioni anti-Covid, i calciatori che non sono vaccinati con una terza dose, o che non hanno contratto il virus 6 mesi prima, non potranno pernottare in un hotel in Italia.

Nel frattempo, i blaugrana hanno perso il difensore francese Samuel Umtiti a causa di un brutto infortunio. Il calciatore è stato operato ieri e starà fermo per circa tre mesi: sicura la sua assenza per le due sfide con il Napoli.