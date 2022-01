Il d.s. del Cagliari conferma: c’è la notizia su Nahitan Nandez

Il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, ha parlato prima del match di Coppa Italia tra Sassuolo e i sardi. L’occasione è stata utile per parlare di futuro di Nahitan Nandez, centrocampista accostato in queste ore anche al Napoli. Ecco quanto evidenziato:

FOTO: Getty – Cagliari Nandez

“Nandez è un nostro giocatore, è forte e suscita l’attenzione di alcuni club. Stiamo lottando per la salvezza e Nandez per noi è fondamentale. Abbiamo sistemato bene la difesa, prenderemo qualcosa in mezzo al campo”.

Il dirigente del Cagliari, dunque, conferma l’interesse di varie squadre per Nandez ritenendolo però un giocatore fondamentale per la squadra di Walter Mazzarri, invischiata nella lotta salvezza. Va comunque detto che non c’è stata nessuna chiusura netta alla possibile cessione, ragion per cui i club interessati possono seriamente pensare di affondare il colpo.