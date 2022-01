Ancora guai per la Salernitana: arriva la richiesta di sconfitta a tavolino!

Questo inizio di stagione in Serie A è stato a dir poco tribolato per la Salernitana. La squadra campana si ritrova all’ultima posizione in classifica e il proseguimento della sua stagione è stato in dubbio fino alla fine a causa della particolare situazione societaria, con la cessione di questa che si è formalizzata solo nell’ultimo giorno dell’anno.

A ciò si aggiunge anche la complicata situazione Covid, col focolaio esploso fra i salernitani e i tantissimi giocatori risultati positivi. Questa situazione ha portato al rinvio di due partite a causa del blocco imposto dall’ASL alla squadra di Colantuono: Udinese-Salernitana e Salernitana-Venezia.

Foto: Getty- Venezia-Salernitana

Il presidente del Venezia Duncan Niederauer si è espresso così in riferimento alla loro partita rinviata contro i campani, chiedendo i tre punti a tavolino per loro: “Noi rispettiamo le regole, rispettiamo quello che ci viene detto di fare, ci aspettiamo lo stesso trattamento, non ci sono altre posizioni che non i tre punti a nostro favore“.

Un ulteriore guaio, quindi, per la Salernitana che rischia di perdere la possibilità di giocarsi questo fondamentale scontro salvezza.