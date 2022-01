Ospina o Meret? La strategia del Napoli sul portiere del futuro

Il giornalista Nicolò Schira è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dare alcuni aggiornamenti circa il calciomercato del Napoli e in particolare sui rinnovi di contratto. Ecco quanto evidenziato:

“Insigne e Mertens? Storie diverse. Insigne si sente ancora al top e voleva valorizzare al massimo l’ultimo contratto della carriera. Mertens ormai ha 35 anni e ama Napoli, dovrà fare lo sforzo di decurtarsi l’ingaggio per restare: la palla ce l’ha Mertens. Con Insigne invece la società non ha voluto fare quello sforzo in più dopo l’offerta del Toronto.

FOTO: Getty – Meret Napoli

Meret? Il Napoli in tempi non sospetti aveva offerto un contratto di 4 anni a 3 milioni a stagione ma lui vuole essere titolare. Ma i vari allenatori che si sono avvicendati gli hanno sempre preferito Ospina: quindi dipende tutto dal suo rinnovo, ci sono delle squadre dall’Arabia Saudita su lui. Se Ospina rinnovasse, Meret potrebbe partire ed essere sostituito con un altro portiere giovane che accetta di non giocare. Potrebbe rinnovare in caso contrario, ma dovrà dare garanzie di rendimento nelle occasioni che gli verranno date”.