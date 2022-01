“Nessuno vuole spendere per Alvarez”: il retroscena sull’obiettivo del Napoli

Oltre al calciomercato invernale, il Napoli ha la testa anche ad eventuali operazioni anticipate, da effettuare in vista dell’estate. La prima di queste piò essere l’acquisto del sostituto di Lorenzo Insigne, il cui addio a giugno direzione Toronto è già ufficiale.

Il nome più discusso al riguardo è quello dell’argentino del River Plate Julián Álvarez, per cui la società azzurra sembra essersi già informata per capire la fattibilità dell’operazione.

Foto: Getty- Julián Álvarez

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’esperto di mercato Niccolò Schira che ha fatto il punto della situazione relativo alla corsa all’acquisto del talento del River: “È un’operazione per l’estate, ha una clausola di 25 milioni di euro però il suo contratto scade il 31 dicembre 2022 e nessuno vuole spendere per lui.

Su di lui si sono interessate tante squadre: Fiorentina e Inter in Italia, Atletico Madrid, Real Sociedad e Siviglia in Spagna, anche il Manchester United ha fatto un sondaggio. Ma nessuna squadra vuole fare questa spesa per ora, quindi la partita è ancora apertissima“.