Contatti tra il Napoli e l’entourage di Alvarez: la richiesta per la cessione

Inizia ad entrare nel vivo la corsa al sostituto di Lorenzo Insigne, il quale lascerà gli azzurri a fine stagione direzione Toronto. Il primo nome che è iniziato a circolare in tale ambito è quello di Julian Alvarez, gioiello argentino del River Plate. Su di lui la concorrenza sembra essere però già agguerrita, con tanti club in giro per l’Europa interessati a mettere le mani sul giovane talento.

Julian Alvarez River Plate

Secondo quanto riporta calciomercato.com, però, dei club interessati all’argentino nessuno si è ancora avvicinato ai 20 milioni di euro richiesti dal River per lasciarlo partire. La partita sembra, quindi, essere ancora assolutamente aperta e incerta.

Proprio per questo, il Napoli ha iniziato a procedere con un contatto esplorativo con l’agente del giocatore. La volontà, dunque, sembra essere quella di iniziare a fare sul serio e inserirsi concretamente nella corsa per l’acquisto di questo talento.

Felice Luongo