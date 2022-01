Il centravanti del Bologna, Marko Arnautovic, ha rilasciato delle breve dichiarazioni nel post partita del Dall’Ara, che ha visto il suo Bologna uscire sconfitto per 2-0 in favore del Napoli di Luciano Spalletti. Il numero 9 rossoblu ha così parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi in maniera particolare sulle sue attuali condizioni fisiche:

“Chiaramente la cosa peggiore è aver perso la partita. Però ho un problema alla gamba e non sono felice della mia prestazione personale.

BOLOGNA, ITALY – OCTOBER 23: Marko Arnautovic of Bologna FC heads the ball during the Serie A match between Bologna FC and AC Milan at Stadio Renato Dall’Ara on October 23, 2021 in Bologna, Italy. (Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)

“È un problema che non riesco a capire di che si tratta. Per un paio di giorni scompare e poi ritorna. Soprattutto durante le partite è un disastro e la mia preoccupazione è la gestione del fisico nell’arco del match”.

Francesco Fildi