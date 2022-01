Atalanta-Inter finisce in parità: il Napoli può accorciare la classifica

Atalanta–Inter si è tradotta in una partita tatticamente spettacolare. Ma i gol non sono arrivati e il match del Gewiss Stadium è terminato 0-0 e “favorisce” il Napoli e il Milan. A Bergamo i migliori in campo sono Samir Handanovic e Juan Musso che risolvono più volte i momenti complessi della partita.

Classifica Serie A Giornata 22

Atalanta-Inter 0-0: cambia la classifica

Il pareggio tra Atalanta e Inter cambia la classifica di Serie A. I padroni di casa si portanno a quota 42, a -1 dal Napoli e a +1 sulla Juventus, mentre l’Inter si porta a quota 50, a +2 dal Milan e a +7 dal Napoli. Domani sera sarà una giornata fondamentale per i rossoneri e per gli azzurri che possono accorciare rispetto all’Inter e allungare rispetto al quarto posto.