Allegri: “Champions? Non siamo in grado di farlo”

La Juventus vince ancora in campionato e accorcia la classifica. Contro l’Udinese termina 2-0 all’Allianz Stadium ma i bianconeri hanno spesso sofferto le sortite offensive dei friulani, rischiando in più occasioni il pareggio. Al termine del match, Massimiliano Allegri ha analizzato la vittoria e la situazione in classifica ai microfoni di DAZN.

Zona Champions? “Bisogna migliorare ancora ed essere realist. Oggi in campo c’era una squadra molto giovane e di esperienza. Ad un certo punto vengono a mancare i punti cardine per gestire la partita. Nel primo tempo siamo stati più bravi ma poi l’assenza di esperienza nel secondo tempo ci ha fatto rischiare“.

Juventus Udinese

Allegri critica i suoi: “Mi sono arrabbiato molto”

Ai microfoni di Sky Sport, poi, Allegri ha criticato anche l’atteggiamento passivo dei suoi calciatori, chiedendo uno step in più dal punto di vista caratteriale.

“La squadra non deve calare mentalmente e non deve abbassare l’intensità. Anzi deve far aumentare la qualità, è una questione di esperienza. Non siamo capaci di gestire la partita perciò dobbiamo correre. Ma è solo questione di maturazione, è una questione di età della rosa. Stasera mi sono arrabbiato molto, poi ho parlato con la squadra e hanno capito che è una questione di esperienza”.