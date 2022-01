Via dal Tottenham, Ndombele offerto al Napoli: i dettagli

Il calciomercato del Napoli non sembra ancora essersi ufficialmente esaurito al solo acquisto di Axel Tuanzebe. Continuano, infatti, a circolare nomi in orbita azzurra e sembra che Cristiano Giuntoli si stia ancora guardando in giro, pronto a sfruttare eventuali opportunità provenienti dal mercato.

Può essere interessante pertanto la situazione del centrocampista francese del Tottenham Tanguy Ndombele, il quale non rientra più nei piani del tecnico degli Spurs Antonio Conte e può partire già in questa sessione.

Tanguy Ndombele Tottenham Hotspur

Ha spiegato meglio la situazione calciomercato.com: sembra che il giocatore sia stato offerto anche al Napoli, che, però, si è limitato a memorizzare l’opportunità senza andare avanti nella discussione.

Il giocatore, infatti, guadagna una cifra decisamente fuori portata rispetto ai parametri della società (circa 10 milioni di euro, ndr). Tuttavia, stando a quanto riferito in esclusiva da Raffaele De Luca, intermediario della trattativa, il centrocampista sarebbe disposto anche ad abbassarsi l’ingaggio per approdare al Napoli.

Per il centrocampo si continua a seguire, invece, un altro giocatore, cioè il tedesco Florian Neuhaus del Borussia Moenchenglabdach.

Felice Luongo