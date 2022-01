Acquisto ufficiale per il Venezia in attacco: sarà disponibile contro il Napoli

Il calciomercato in Serie A si sta scaldando con alcuni colpi messi a segno in queste ore. L’ultimo in ordine di tempo è il ritorno di Luís Carlos Almeida da Cunha, meglio noto come Nani, in Serie A.

Il portoghese ha infatti firmato il contratto che lo rende un nuovo giocatore del Venezia. Nani lascia la MLS, dove aveva giocato a Orlando, per tornare in Serie A dove aveva già vestito la maglia della Lazio.

FOTO: Getty – Nani

Un nuovo giocatore di spessore internazionale per il neopromosso Venezia, che nel corso della stagione aveva tesserato a parametro zero anche il portiere argentino Sergio Romero. Nani sarà dunque disponibile per la sfida del prossimo 6 febbraio quando incontrerà il Napoli.