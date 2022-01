Mercato chiuso? No, si punta al terzino e al dopo-Insigne

Prima della partita di ieri contro la Fiorentina, Cristiano Giuntoli ha fatto il punto sul mercato del Napoli.

Il direttore sportivo azzurro ha dichiarato che “numericamente la squadra è a posto”, anche se La Repubblica prova a vederla in modo leggermente diverso.

Giuntoli Napoli Fiorentina

Secondo il quotidiano, infatti, il Napoli potrebbe prendere in prestito un giovane terzino sinistro, il quale, tuttavia, non rientrerebbe nella lista di giocatori per il campionato.

Inoltre, è necessario anche voltare pagina e cominciare a valutare un dopo-Insigne. Per il momento, gli azzurri puntano a Julian Alvarez, 21enne attaccante del River Plate, ma la concorrenza per il gioiello argentino è molto forte.