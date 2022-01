Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima del match contro la Fiorentina, valido per gli ottavi di Coppa Italia.

Il dirigente azzurro ha avuto modo di soffermarsi in particolare sul mercato degli azzurri, non chiudendo in ogni caso a un ulteriore rinforzo oltre al già arrivato Tuanzebe. Nelle migliori condizioni possibili, ovviamente.

Calciomercato Napoli Mertens Toronto (Getty Images)

“Con Mertens avremo modo di parlarne a fine stagione – ha dichiarato il ds napoletano ai microfoni di Italia Uno – ma adesso dobbiamo pensare ad un presente con molte difficoltà per le assenze. Aspettiamo i rientri tra infortuni e coppa d’Africa”.

“Ci sentiamo completi – aggiunge sul mercato – ma vigileremo sempre nel rispetto dei conti. Chi toglierei alla Fiorentina? Il valore aggiunto è il loro allenatore. Se dovessi togliere un giocatore a loro toglierei a questo punto Vlahovic, che può fare gol in ogni situazione”.

Francesco Fildi