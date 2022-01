Spalletti: “Nessuna nota positiva, non siamo stati bravi”. Poi svela quando torna Osimhen

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sport Mediaset dopo la partita di Coppa Italia persa al Maradona contro la Fiorentina. Di seguito quanto evidenziato:

“Non siamo stati bravi a gestire la partita quando eravamo in superiorità numerica. La Fiorentina invece l’ha gestita abbastanza bene, poi da un episodio hanno trovato il gol del vantaggio”.

“Le due espulsioni? Le ho riviste, ma non voglio entare nel merito perché è difficile. Lozano tenta di togliere il piede, è un pestone lieve. Non capisco se l’entrata di Fabian Ruiz e quella di Duncan abbiano lo stesso valore, ma potevamo fare la partita visto che eravamo in superiorità numerica. La prima responsabilità di questa sconfitta è nostra”.

FOTO: Imago – Spalletti Napoli Fiorentina Coppa Italia

Spalletti: “Ecco quando tornerà Osimhen”

“Note positive? Non ce ne sono, è tutto abbastanza complicato dal punto di vista della gestione. Oggi hanno giocato gli stessi che sono scesi in campo tre giorni fa, tra tre giorni giocheremo con molti di questi. Si accavallano tante partite e mancano i calciatori”.

“Osimhen? Lunedì verrà a Bologna con noi, ovviamente c’è da valutare bene la possibilità di schierarlo in campo. Non sappiamo se sarà in condizione, dobbiamo farne un utilizzo corretto”.