Piace al Napoli, il Getafe fissa il prezzo per Mathias Olivera

L’acquisto di Axel Tuanzebe non ha messo la parola fine al calciomercato del Napoli. Infatti, un altro ruolo in cui il Napoli avrebbe bisogno di un rinforzo è quello del terzino sinistro: nonostante il suo ritorno in campo nelle ultime due partite, continua a non offrire garanzie fisiche Faouzi Ghoulam.

I nomi che circolano relativamente questo ruolo sono due: il mozambicano Reinildo Mandava del Lille e l’uruguaiano Matheus Olivera del Getafe.

Foto: Getty – Mathias Olivera

Secondo quanto riporta As, però, la trattativa per Olivera non sembra essere a buon punto. Gli azzurri, infatti, hanno chiesto il calciatore in prestito semestrale ma i madrileni non scendono a patti sulla formula: cessione immediata o al massimo prestito con obbligo di riscatto. La valutazione è all’incirca di 10 milioni di euro.

L’accordo sembra insomma piuttosto distante: il Napoli ha attuato una politica ben precisa per gli acquisti di questa sessione (solo in prestito gratuito senza obbligo di riscatto) e non sembra disposto a cambiarla pur di acquistare Olivera.

Felice Luongo