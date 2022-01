“Non escludo che il Napoli cambi entrambi i portieri”, bomba di mercato!

Il Napoli può dire di essere una delle poche squadre di questo campionato a fregiarsi del merito di avere nella propria rosa due portieri di assoluto livello come Alex Meret e David Ospina.

La concorrenza fra i due, però, alla lunga sta diventando deleteria per il portiere friulano: un vero peccato se si considera la giovane età e il grande investimento fatto dal Napoli per Meret. Diventa pertanto da monitorare la situazione di Ospina, il cui contratto col club azzurro scade quest’estate.

Foto: Fotoagenzia – Alex Meret e David Ospina

A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto l’esperto di mercato Luca Marchetti, che he cercato di fare chiarezza su questa situazione: “Real Madrid su Ospina? Non ho registrato questo interesse. Di certo lui è un grande portiere e Ancelotti lo conosce, situazione che va verificata.

Il Napoli può cambiare entrambi i portieri? Non lo escludo. Penso che il problema di questi due portieri è che a ognuno dei due sia stato detto che si puntava su di lui. Questo può generare false aspettative. Su Meret il Napoli ha fatto un investimento che penso voglia in qualche maniera difendere. In questo momento Ospina sta dimostrando di avere un rendimento più alto“.

Felice Luongo