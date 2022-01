“Alvarez come Careca, farebbe faville con Osimhen”, il consiglio al Napoli

Iniziano a farsi sempre più insistenti le voci relative all’interessamento del Napoli nei confronti dell’ala argentina Julian Alvarez. Il talento del River Plate ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro e può rappresentare il sostituto ideale di Lorenzo Insigne, che lascerà il Napoli a giugno per trasferirsi al Toronto.

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex calciatore argentino Pedro Pablo Pasculli, al quale è stato chiesto se Alvarez potesse rappresentare davvero l’acquisto giusto per gli azzurri.

Julian Alvarez River Plate

Ecco quanto riportato: “Alvarez è un ottimo giocatore, attualmente credo sia il migliore in Argentina. Coesistenza fra lui e Osimhen? Penso sia possibile, Alvarez non è proprio una punta centrale, è uno che ama svariare. Possono convivere insieme, farebbero una coppia micidiale. È un giocatore da top club, è difficile trovare una punta centrale come lui attualmente in Europa, eccetto giocatori come Dzeko o Benzema, che tagliano lo spazio o attaccano centralmente. Ha il tempismo e la furbizia pur non essendo molto alto, come me o Careca. È bravo, ha dribbling, salta bene l’uomo”.

Felice Luongo