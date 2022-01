Elmas: “Vogliamo passare il turno, sono agevolato per un motivo”

Eljif Elmas, intervistato ai microfoni di Mediaset nel prepartita della gara di Coppa Italia allo stadio Maradona contro la Fiorentina, ha così suonato la carica:

“Veniamo da due partite importanti, oggi sarà difficile, affrontiamo una squadra forte . La Coppa Italia è una competizione importante e speriamo di fare bene.”

Foto: by Mediaset- Napoli

Un elogio poi ai suoi compagni di reparto: “In attacco abbiamo tutti giocatori forti, per me è troppo facile giocare con loro, sono agevolato”

Domenico Visone