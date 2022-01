Giuntoli-Juventus: filtra una notizia dai collaboratori del d.s. del Napoli

Stefano Salandin, giornalista, è intervenuto nel corso di “Punto Nuovo Sport Show” a Radio Punto Nuovo, per fare il punto sulle ultime notizie di calciomercato e su una clamorosa voce che vorrebbe Cristiano Giuntoli lontano da Napoli. Ecco qunto evidenziato:

Giuntoli, d.s. Napoli

“So che il Napoli sta cercando un terzino sinistro. Molto viva l’ipotesi Giuntoli-Juve, ci sono collaboratori del d.s. che aspettano novità. Lui è uno dei candidati per ricoprire quel ruolo in bianconero. Così come lo è Tare. Ci sono dei contatti in corso”.



La Juventus, infatti, è alla ricerca di una figura che possa sostituire al meglio Fabio Paratici (sbarcato al Tottenham la scorsa estate) e sta pensando di affidare l’incarico di amministratore delegato proprio al dirigente del Napoli.

Domenico Visone