Le condizioni di Insigne e Osimhen: novità dall’allenamento del Napoli

È terminata da poco la seduta mattutina di allenamento per il Napoli presso il SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma domani al Maradona alle ore 18.

FOTO: SSC Napoli – Osimhen

Secondo quanto riportato dal report pubblicato dalla società, la squadra si è allenata sul campo e dopo una prima fase di torello e rapidità, ha svolto possesso palla, lavoro tattico, palle inattive e una partita a campo ridotto.

Le condizioni di Osimhen e Insigne

Buone notizie per il numero 9 azzurro, Victor Osimhen, che spera in una convocazione già per la sfida di Coppa contro i viola. Per lui dopo una prima parte di lavoro personalizzato, l’allenamento è proseguito insieme alla squadra.

Solo terapie invece, per il capitano azzurro, Lorenzo Insigne.