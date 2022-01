Non solo Insigne, tutti i giocatori che lasceranno Napoli a fine stagione

L’edizione odierna de Il Mattino delinea in modo estremamente chiaro le idee della SSC Napoli per l’immediato futuro, così come la decisione finale sui giocatori con il contratto in scadenza.

Se l’addio di capitan Insigne a fine stagione è già ufficiale, secondo il quotidiano sembrano certi anche gli addii di altri tre giocatori.

FOTO: Getty – Napoli Insigne Mertens

Dries Mertens sarebbe disposto ad accettare un eventuale rinnovo anche a cifre inferiori rispetto a quelle attualmente percepite pur di rimanere al Napoli, ma questa volontà non combacia con quella societaria.

Addirittura, se avesse potuto il Napoli avrebbe fatto a meno di lui già dallo scorso anno. Non c’è solo il suo capocannoniere all-time in partenza: a fine stagione, sono pronti a dire addio anche Ghoulam e Ospina