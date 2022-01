Bomba Mertens, deciso il futuro dell’attaccante!

Incredibile Dries Mertens: secondo Il Mattino, il futuro dell’attaccante belga è già stato deciso.

Pare infatti che, nonostante la disponibilità del numero 14 ad abbassarsi l’ingaggio, il Napoli abbia già deciso di dire addio al suo capocannoniere all-time.

FOTO: Getty – Napoli Insigne Mertens

Per quanto, tuttavia, fosse ormai chiaro da tempo che il Napoli non avrebbe esteso il suo contratto alle cifre attuali, non era così scontato che, anche discutendo di cifre più basse, le due strade dovessero necessariamente separarsi.

È evidente, altrettanto, la volontà di rimanere a Napoli da parte del belga, che però non sarà accontentata. Le ipotesi per il suo futuro, al momento, sono l’Inter di Miami in MLS oppure una squadra in Qatar.