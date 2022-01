Piaceva al Napoli, Digne cambia squadra per 27 milioni!

Il calciomercato è ormai entrato nel suo momento più caldo, con tanti affari che si stanno chiudendo. L’ulitmo in ordine di tempo è Lucas Digne, terzino sinistro dell’Everton accostato ad alcuni club di Serie A, tra cui Napoli e Inter.

FOTO: Getty – Digne

Il francese ex Roma, in rotta con Benitez, era stato messo sul mercato e ha trovato la sua nuova destinazione: l’Aston Villa. L’ex club di Tuanzebe – passato proprio al Napoli – ha concluso il trasferimento a titolo definitivo per ben 27 milioni di euro.

Un altro grande acquisto per la società della squadra di Birmingham, dopo aver preso dal Barcellona anche Coutinho.