Serie A: ecco quanti calciatori non sono ancora vaccinati

La Serie A continua a fare i conti con l’emergenza Covid-19. Diverse infatti sono state le partite rinviate – con non poche polemiche sulla questione Lega Serie A e ASL – e la situazione non cessa di preoccupare.

Altra questione al centro del dibattito è quella relativa all’obbligo vaccinale per i calciatori. Non mancano i casi di calciatori ‘no vax’ che, secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, ne sarebbero circa 25.

NAPLES, ITALY – OCTOBER 17: A general view inside the stadium prior to the Serie A match between SSC Napoli and Torino FC at Stadio Diego Armando Maradona on October 17, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Questi rappresentano senza dubbio un problema per le società, in virtù anche di quanto stabilito a livello nazionale per il contenimento del contagio.

Al momento – si legge – non sarebbero previsti provvedimenti a tal proposito, ma sarà fortemente caldeggiata l’inoculazione del vaccino soprattutto a chi non si è sottoposto nemmeno alla prima dose.

Francesco Fildi