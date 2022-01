Ex Napoli, Sarri vuole riabbracciarlo alla Lazio

Sono ore decisive in casa Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Luis Alberto potrebbe andare via già in questa sessione di calciomercato.

Com’è ormai noto, il rapporto tra il centrocampista spagnolo e il tecnico Maurizio Sarri non è mai decollato. L’ex allenatore del Napoli avrebbe così chiesto alla società biancoceleste di cedere il calciatore, che non si è espresso al meglio nello scacchiere tattico del mister toscano.

FOTO: Imago – Allan Lazio Sarri Calciomercato

Sarri avrebbe fatto due nomi ai dirigenti della Lazio per sostituire Luis Alberto: Matias Vecino e Allan. Il primo è in scadenza di contratto e alla ricerca di una nuova squadra; il secondo è un vecchio pupillo del mister.

L’Everton cederebbe il calciatore brasiliano ex Napoli soltanto con la formula del prestito dalla durata di 6 mesi. Sarri avrebbe anche già parlato con il centrocampista per convincerlo a trasferirsi nuovamente in Italia.