Osimhen: oggi la Tac decisiva! Tre gli scenari per il rientro

Il Napoli scalpita per il ritorno in campo di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano si è da pochi giorni negativizzato dal Covid-19 ed è pronto a tornare sul prato di gioco dopo che l’infortunio allo zigomo procurato nello scontro aereo con Milan Skriniar nel corso di Inter – Napoli lo ha tenuto lontano dal campo.

MILAN, ITALY – NOVEMBER 21: Victor Osimhen of SSC Napoli receives medical treatment during the Serie A match between FC Internazionale and SSC Napoli at Stadio Giuseppe Meazza on November 21, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

L’ex Lille si è visto costretto a saltare anche la Coppa d’Africa, ma in ogni caso il suo rientro potrebbe essere anche a breve. Decisiva sarà la Tac a cui Osimhen si sottoporrà quest’oggi, così come spiegato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Secondo il quotidiano, in giornata è previsto controllo con il professor Gianpaolo Tartaro e il medico sociale Raffaele Canonico per fare il punto sulle sue condizioni. Se la Tac dovesse dare risposte positive, il suo ritorno in campo potrebbe essere previsto per il derby casalingo contro la Salernitana, in programma il 23 gennaio allo stadio Maradona.

Nelle ipotesi più rosee, invece, il nigeriano potrebbe rientrare tra i convocati addirittura per il prossimo match di Serie A, previsto per lunedì prossimo sempre a Fuorigrotta contro il Bologna. E’ questa la speranza da parte del tecnico Luciano Spalletti, ma tutto verrà stabilito non prima della visita di controllo odierna.

NAPLES, ITALY – OCTOBER 21: Victor Osimhen of SSC Napoli celebrates after scoring their sides second goal during the UEFA Europa League group C match between SSC Napoli and Legia Warszawa at Stadio Diego Armando Maradona on October 21, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Nel caso in cui Osimhen dovesse aver bisogno di tempo ulteriore per un recupero completo, il suo rientro potrebbe slittare dopo la sosta di fine gennaio, con il numero 9 che ritornerebbe a pieno regime a partire dal 6 febbraio.

Francesco Fildi