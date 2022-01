Inzaghi: “Noi favoriti per lo Scudetto? Mesi fa lo dicevano tutti dell’Inter”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro la Lazio di Maurizio Sarri, che rilancia ulteriormente i campioni d’Italia.

L’allenatore piacentino è stato interrogato ai microfoni di DAZN anche riguardo la lotta Scudetto:

“Il 20 di ottobre quando eravamo a sette punti dalle due squadre la sentivo di meno, adesso la sento di più“, ha dichiarato il nerazzurro.

MILAN, ITALY – OCTOBER 24: Simone Inzaghi, Head Coach of FC Internazionale looks on prior to the Serie A match between FC Internazionale and Juventus at Stadio Giuseppe Meazza on October 24, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

“Noi favoriti per lo Scudetto? Merito dei ragazzi che hanno fatto queste cose, ma ad ottobre queste cose non le sentivo. Per noi tutto questo deve diventare uno stimolo“.

Francesco Fildi