Napoli: a breve novità sul recupero di Insigne, ecco il timore degli azzurri

Lorenzo Insigne e il Napoli a fine stagione si diranno addio, con il capitano che ha deciso di accettare la maxi-offerta arrivatagli dal Toronto in MLS. Tuttavia, il capitano azzurro è chiamato a dare il massimo per i suoi compagni in vista di questa seconda parte di stagione.

Gli applausi hanno fatto da sfumatura alla sua uscita anticipata nel corso di Napoli – Sampdoria, con il numero 24 che si è visto costretto ad abbandonare il gioco per un problema fisico.

NAPLES, ITALY – JANUARY 09: Lorenzo Insigne of SSC Napoli receives medical attention during the Serie A match between SSC Napoli v UC Sampdoria at Stadio Diego Armando Maradona on January 09, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

A fare il punto della situazione è l’edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport, dove viene spiegato che quest’oggi verranno effettuati gli esami strumentali per capirne di più sui tempi di recupero.

Il timore – si legge – è che appare complicato che il capitano della squadra azzurra possa rientrare in questo mese di gennaio.

Napoli Insigne

Qualora dovessero essere confermate tali sensazioni sul problema accusato all’adduttore della coscia destra, Insigne sarà costretto a ridare appuntamento con il campo non prima della sosta di fine mese.

Francesco Fildi