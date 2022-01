Coppa d’Africa, esordio pazzesco per il Senegal: sapete cosa ha fatto Koulibaly?

Non bisogna guardare solo ai propri risultati in casa Napoli. Infatti, oltre alla vittoria per 1-0 contro la Sampdoria degli azzurri, altri risultati rilevanti sono quelli ottenuti dai giocatori attualmente impegnati in Coppa d’Africa. Ieri ha giocato il Camerun di Anguissa nella partita che ha aperto la competizione contro il Burkina Faso, riuscendo a portarsi a casa la partita col risultato di 2-1.

Oggi, invece, è stato il turno del Senegal di Kalidou Koulibaly, impegnato nella partita contro lo Zimbabwe. Il difensore del Napoli, però, non è sceso in campo poiché ancora positivo al Covid.

Kalidou Koulibaly

Il Senegal, una delle squadre favorite per la vittoria della competizione, ha fatto però più fatica del previsto a battere una squadra sulla carta più debole. La partita infatti è terminata in favore loro per 1-0 ma il gol decisivo è arrivato solo al 90′ con un rigore trasformato dall’attaccante del Liverpool Sadio Manè.

Koulibaly, come mostrato da lui con delle storie sui social, ha visto la partita dalla sua camera d’albergo e ha esultato per il gol allo scadere che ha regalato questa sofferta, ma importante vittoria.

Felice Luongo