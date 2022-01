Il Napoli esalta il territorio: dove sono stati invitati De Laurentiis e tutti i calciatori

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha risposto all’invito del consigliere regionale e presidente del Parco Nazionale del Cilento, Tommaso Pellegrino.

In una lettera di ringraziamento indirizzata al patron del Napoli, infatti, egli si era complimentato per la scelta della società di dedicare il calendario 2022 del Napoli alla tutela dell’ambiente, promuovendo, in particolare, i luoghi incontaminati e a volte anche poco conosciuti della regione Campania.

Il consigliere ha ritenuto che ciò rappresenta senza dubbio un nobile messaggio indirizzato soprattutto alle nuove generazioni che non potranno non recepirlo grazie al carisma dei calciatori coinvolti nella realizzazione del calendario.

Calendario Napoli 2022 Koulibaly

Pellegrino ha pertanto colto l’occasione per invitare il presidente De Laurentiis e tutta la squadra al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni così da poterne apprezzare l’immenso tesoro di natura e di bellezza. Questo parco, infatti, fa da teatro a ben 7 delle 14 foto dell’ultimo calendario del Napoli.

Il Napoli e il suo presidente hanno accettato questo invito. De Laurentiis nella sua missiva scrive: “Potrò essere ospite del vostro territorio assieme alla mia squadra una volta sconfitto il Covid”.

Felice Luongo