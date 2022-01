Svolta Barcellona, ora può tesserare Ferran Torres: deve ringraziare a Umtiti

Il 17 febbraio il Napoli sfiderà una grandissima del calcio europeo come il Barcellona per la partita d’andata dei sedicesimi di Europa League. I blaugrana vivono un periodo di grande crisi sotto tutti i fronti: a livello di risultati sportivi, infatti, è arrivata l’eliminazione ai gironi di Champions, la prima dopo 20 anni, mentre in campionato occupano solo la sesta posizione in classifica.

L’emergenza ancora più grande però è a livello finanziario, certificata dall’addio l’estate scorsa di Lionel Messi a causa del salary cap imposto dalla Liga che ha impedito al club catalano di rinnovare il contratto del fuoriclasse argentino.

Tale limite è tornato di attualità in questa sessione di mercato dopo che il Barcellona ha completato l’acquisto dell’esterno spagnolo oramai ex Manchester City Ferran Torres, senza poterlo però tesserare a causa, ancora una volta, a causa del superamento di tale salary cap.

Samuel Umtiti

Barcellona, Umtiti rinnova spalmandosi l’ingaggio

Sembra però che il Barcellona sia riuscito a risolvere questo problema grazie all’aiuto di un suo calciatore. Il difensore francese Samuel Umtiti ha infatti accettato di rinnovare il suo contratto con i catalani prolungandolo fino al 2026 spalmando l’ingaggio che avrebbe dovuto percepire fino al 2023.

I blaugrana hanno ringraziato il calciatore con un comunicato: “L’FC Barcellona esprime pubblicamente la sua gratitudine a Samuel Umtiti per lo sforzo e l’affetto che ha dimostrato nei confronti del Club. Con questa estensione del contratto, l’FC Barcellona estende il suo fair play e potrà iscrivere Ferran Torres nella Professional Football League”.

Felice Luongo