Coppa Italia, la designazione per Napoli-Fiorentina: scelti arbitro e VAR

Esordio in Coppa Italia per il Napoli, che giovedì sera, al Diego Armando Maradona, sfiderà la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano. In questi minuti è stata resa nota la sestina arbitrale per il match, valido per i quarti di finale della competizione nazionale. Dirigerà il match Ayroldi, con Dionisi al VAR.

FOTO: Getty – Arbitro Ayroldi

Napoli Fiorentina di Coppa Italia, scelti arbitro e VAR: la sestina completa

NAPOLI – FIORENTINA Giovedì 13/01 h. 18.00

AYROLDI

ROCCA – DI MONTE

IV: FOURNEAU

VAR: DIONISI

AVAR: PAGANESSI