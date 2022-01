Assemblea d’urgenza convocata dalla lega: arriva il comunicato ufficiale

L’emergenza dovuta ai contagi da Covid-19 non si ferma, e ovviamente anche il mondo del calcio continua a risentirne. La Lega Calcio si prepara a riunirsi ancora: è stata convocata un’altra Assemblea in via d’urgenza, come quella che ha portato alla riduzione della capienza negli stadi. Data e ora già programmate.

NAPLES, ITALY – OCTOBER 17: A general view inside the stadium prior to the Serie A match between SSC Napoli and Torino FC at Stadio Diego Armando Maradona on October 17, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Nuova Assemblea di Lega in vista: ecco la data

La Lega Serie A continua a lavorare per risolvere al meglio i problemi legati alla pandemia da Covid-19: pronta un’altra Assemblea in via d’urgenza. Il 13 gennaio, giovedì, ci sarà una riunione in videoconferenza a partire dalle 13. Si tratteranno diversi temi, tra i quali figurano anche le delibere in ordine alla gestione della pandemia. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.

Roberto Junior Iervolino