Varriale sull’infortunio di Insigne: “Campionato come Squid Game”

Finisce con un’importantissima vittoria per 1-0 la partita casalinga del Napoli contro la Sampdoria. Vincere era importantissimo per interrompere la serie di tre sconfitte consecutive in casa maturata nell’ultimo mese.

Unico difetto della serata è l’infortunio di Lorenzo Insigne, l’ennesimo dell’ultimo periodo.

Al termine della gara, il giornalista Enrico Varriale ha commentato la partita con un tweet: “Dopo 3 sconfitte consecutive al Maradona, il Napoli ritrova la vittoria contro la Sampdoria. In questa sorta di Squid Game che è diventato il campionato, la squadra di Spalletti perde presto per infortunio Lorenzo Insigne ma domina nettamente la gara decisa da un gran gol di Petagna“.

