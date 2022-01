Insigne da vero leader: svelato il retroscena

È una partita delicata questa contro la Sampdoria per Lorenzo Insigne. Si tratta infatti della prima partita giocata fra la sua gente, allo Stadio Diego Armando Maradona, dopo l’annuncio ufficiale del suo trasferimento al Toronto a fine stagione. C’è quindi anche tanta curiosità sul come approccerà questo match in un tale contesto.

Il suo atteggiamento durante il riscaldamento, però, dimostra come il capitano del Napoli sia assolutamente tranquillo nonostante le tanti voci che lo coinvolgono. Infatti, è stato ripreso dalle telecamere mentre dava scherzosamente un buffetto al compagno Demme dopo che il tedesco aveva provato ad esibirsi in un pallonetto durante i tiri prepartita.

In più, durante l’ingresso in campo delle squadre, si è fatto sentire incitando i compagni ad alta voce. Ulteriori segnali, quindi, di come Insigne non abbia minimamente perso il suo ruolo di leader dello spogliatoio anche dopo l’ufficialità del trasferimento in Canada.

Felice Luongo