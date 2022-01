Chiariello annuncia: “Un big rifuta il rinnovo. Vi dico la mia su Insigne”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della puntata di ‘Campania Sport‘, trasmissione in onda sull’emittente Canale 21. Nel corso del suo intervento tante le rivelazioni di mercato, partendo da un retroscena sull’addio a fine stagione di Lorenzo Insigne.

“Ecco la verità su Insigne!”

“Voleva restare mantenendo lo stesso stipendio”, afferma Chiariello. “Perché accettare di meno? E’ reduce da un Europa vinto e non vale meno di Dries Mertens, che ha quattro anni in più. Non va in Cina o in Africa, ma va in Canada dove la qualità di vita è migliore. Per me ha fatto benissimo”.

Calciomercato Napoli Insigne Toronto (Getty Images)

“Non esistono colpevoli – continua il giornalista -, non è colpa né di Insigne e né di De Laurentiis. Quest’ultimo avrebbe dovuto sborsare circa 40 milioni di euro in 4 anni, e l’idea della società era quella di ritoccare verso il basso il suo stipendio”.

“L’uscita del capitano – dice Chiariello – andrebbe gestita diversamente. andrebbe gestita con classe e toni più moderati, senza eccessi, polemiche e frizioni che Lorenzo non merita”.

“Ospina? Rifiuta il rinnovo. Su Mertens e Ghoulam…”

Chiariello ha modo di concentrarsi anche sul resto del mercato in uscita, con particolare menzione ai diversi big della rosa che vanno verso la scadenza del contratto:

NAPLES, ITALY – DECEMBER 04: David Ospina of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Atalanta BC at Stadio Diego Armando Maradona on December 04, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“A fine anno andrà via anche Dries Mertens. Guadagna cifre blu ed è a scadenza. Di questo passo, pure David Ospina lascerà, perché l’offerta al ribasso non è stato accettata. Partiranno anche Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit (anche loro in scadenza ndr)”.

Francesco Fildi