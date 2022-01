Infortunio Insigne: il comunicato ufficiale del Napoli

La SSC Napoli ha pubblicato il comunicato ufficiale relativo alle condizioni di Lorenzo Insigne, uscito per infortunio alla mezz’ora del primo tempo.

A seguito di uno scatto in profondità, il calciatore del Napoli ha dovuto interrompere la corsa per un dolore alla coscia destra. Dopo l’intervento dello staff medico, il capitano azzurro ha provato a stringere i denti e a restare in campo, ma senza successo.

In merito alle sue condizioni, la società ha dichiarato che si tratta di un risentimento muscolare alla coscia destra e che saranno fatte ulteriori valutazioni nei prossimi giorni.