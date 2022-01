Zielinski positivo dopo aver giocato con la Juve, tifosi bianconeri furiosi: “Penalizzazione e squalifica al Napoli!”

Sta generando non poco caos la notizia della positività di Piotr Zielinski al Covid-19. Il polacco, infatti, era tra i tre calciatori (con Lobotka e Rrahmani) fermati alla vigilia di Juventus-Napoli dall’ASL Napoli 2 e invitati a osservare una quarantena di 5 giorni, con i calciatori però già a Torino con il resto del gruppo squadra.

FOTO: Getty – Zielinski Napoli

Il Napoli ha però ritenuto utilizzabili i calciatori inizialmente fermati (e negativi nel giorno della partita) e quindi ha deciso di schierarli. La notizia della positività sta generando l’ira funesta dei tifosi della Juventus che sui social si stanno scatenando.

In particolare stanno fioccando i commenti a un post (ma anche sui social in generale) pubblicato su Twitter dal giornalista de La Stampa, Roberto Pavanello. Oltre ai tanti messaggi invitanti alla vergogna, c’è chi chiede che la Juventus faccia ricorso per l’utilizzo di Zielinski, ma anche chi vuole una pena esemplare per il Napoli e per lo stesso calciatore, fino alla richiesta di penalizzazione del club azzurro.

ECCO IL POST:

Penalizzazione squalifica esemplare alla squadra ovviamente al ragazzo auguri di pronta guarigione e vieni alla Juventus. — Lorenzo V. (@lorenzo_varese) January 8, 2022