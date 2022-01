Novità da Castel Volturno: la notizia sulle condizioni di Fabian Ruiz

Non c’è nemmeno il tempo di pensare al match di ieri contro la Juventus che bisogna già preparare un’altra partita. Il Napoli, infatti, tornerà in campo già domenica per il match casalingo contro la Sampdoria. Vincere, stavolta, è un dovere: bisogna assolutamente riscattare le ultime tre sconfitte consecutive in casa.

È da poco terminato l’allenamento mattutino degli azzurri presso il SSC Napoli Konami Training Center in vista del prossimo match.

Secondo quanto riportato dal report pubblicato dalla società, i giocatori che sono scesi in campo a Torino hanno svolto solo lavoro di scarico, gli altri, invece, allenamento personalizzato in campo.

Anche Fabian Ruiz ha svolto seduta personalizzata, ancora non al meglio dopo l’infortunio patito contro il Sassuolo all’inizio di dicembre e da poco negativizzatosi dal Covid.

Felice Luongo