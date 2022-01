Spalletti da record contro la Juve: prima volta nella sua storia

Luciano Spalletti esce virtualmente illeso dalla sfida contro la Juventus nonostante le molteplici assenza. Il tecnico del Napoli, anch’egli out per la positività al Covid-19, è riuscito a schierare l’unico 11 a sua disposizione e a guadagnare un punto in una gara che si preannunciava complicatissima.

Spalletti Napoli (Getty Images)

Napoli, Spalletti da record contro la Juventus

In 15 anni di Serie A, è la prima volta che Luciano Spalletti è riuscito a non perdere in campionato contro la Juventus tra andata e ritorno. All’andata il Napoli ha battuto i bianconeri per 2-1 e ieri sera è uscito con un pari molto importante dall sfida dell’Allianz Stadium.

Serata da ricordare e da segnare nell’album dei record per Spalletti che, ora, può vantare anche vantaggio sugli scontri diretti contro i bianconeri in ottica Champions League.