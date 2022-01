“Era rigore, fallo netto di Mertens”: la moviola di Juve-Napoli

Juventus–Napoli termina 1-1 all’Allianz Stadium. I bianconeri, però, a fine partita hanno recriminato per un presunto tocco di mano di Dries Mertens in area di rigore su calcio di punizione di Cuadrado. L’arbitro Sozza dopo un silent-check con il VAR, ha daciso di far proseguire il gioco e non concedere il penalty.

Gazzetta – Rigore non concesso alla Juventus

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha analizzato gli episodi dubbi di Juventus-Napoli. Per la “rosea” c’era il rigore per fallo di mano di Mertens e sul gol della Juventus non c’è alcun fallo dsu Diego Demme ad inizio azione:

“Mertens è a contatto con Morata e allarga il braccio, poi proprio quando sta per passare la palla, nell’atto di ritrarlo, respinge il tiro del colombiano. Il braccio non è attaccato al corpo e va a chiudersi verso la palla: il Var Irrati avrebbe dovuto consigliare la review all’arbitro per un rigore che ci stava. Regolare l’1-1 della Juve: a inizio azione il contatto Bernardeschi-Demme è minimo e non da intervento Var. Nel finale contatto De Ligt-Di Lorenzo in area bianconera: troppo leggero per un rigore“.