Juan Jesus si toglie il sassolino dalle scarpe: frecciata alla Roma (FOTO)

Una delle sorprese nell’ultimo mese per il Napoli è senza dubbio Juan Jesus. Il difensore brasiliano, eccetto il passo falso contro lo Spezia, è stato sempre autore di grandi prestazioni.

Fantastiche, in particolare, le prove offerte nelle ultime due trasferte: quella di San Siro contro il Milan e quella ieri contro la Juventus, dove è riuscito a tenere a bada senza problemi un avversario difficile come Morata.

L’ex Roma ha espresso la sua gioia con un post sui social: “Carattere da Napoli. Voglia di lottare nelle difficoltà. Senza alibi ma con qualità e tenacia. Potevamo vincere, ci abbiamo provato, peccato. Mi piace però vedere la mia squadra che non molla mai”.

Il post è stato commentato dal suo ex compagno alla Roma Gonzalo Villar, che si è detto felice di vederlo cosi. Il difensore del Napoli ha risposto non risparmiando una piccola frecciatina nei confronti della sua ex squadra: “Gracias hermano. Ora si vede la incapacità di certe persone. Un abrazo querido”.

