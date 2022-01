Ferrara su Insigne: “Avrei fatto la stessa scelta, non facciamo i moralisti!”

Nel corso del prepartita del match fra Juventus e Napoli, Ciro Ferrara, ex calciatore delle due squadre pronte a scendere in campo e ora opinionista di Dazn, ha commentato la scelta di Lorenzo Insigne di lasciare il Napoli in estate per trasferirsi al Toronto in MLS.

Napoli Insigne

Ecco quanto riportato: “L’epilogo era praticamente scritto: tanti piccoli silenzi hanno formato il grande silenzio. Nessuno di noi si è trovato in questa situazione, ma bisogna guardarla dai due punti di vista. La società ha voluto abbassare il tetto ingaggi per avere un calcio più sostenibile, mentre il calciatore ha voluto fare una scelta economica. Insigne ha scelto un nuovo calcio, una nuova vita e di uscire dai radar.

Non voglio essere moralista: nessuno avrebbe rifiutato. Le bandiere come Del Piero e Totti non si sono mai dovuti trovati a discutere un rinnovo a ribasso a 30 anni, non c’è paragone. Io, fossi stato in Lorenzo, avrei accettato. Adesso forse scomparirà dai radar del calcio che conta, ma farà un’esperienza di vita unica. Giudicarlo solo per una scelta economica, è sbagliato. Non c’è nulla di sbagliato nell’accettare un ingaggio triplicato rispetto a quello della società. Non facciamo i moralisti perché dobbiamo trovarci nella sua situazione per giudicare”.

Felice Luongo