Pullman del Napoli arrivato allo Stadium: c’è la notizia su Rrahmani, Lobotka e Zielinski!

Cresce l’attesa e anche la tensione per l’inizio di Juventus–Napoli, match valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A. La vigilia della gara è stato fortemente avvelenato dalle polemiche e dalle tante assenze in casa azzurra, tra positivi al Covid e calciatori impegnati in Coppa d’Africa, che potrebbero aumentare visto il possibile blocco anche Rrahmani, Lobotka e Zielinski.

I tre calciatori, sprovvisti di dose Booster del vaccino, erano infatti stati posti in isolamento. La società aveva però fatto notare che per motivi lavorativi i calciatori avrebbero potuto lasciare il proprio domicilio, così come indicato dal Ministero.

FOTO: Getty – Zielinski Napoli

C’era quindi grande attesa sulla presenza o meno dei tre giocatori, che però sono sul pullman che è arrivato allo stadio. A confermarlo è l’inviato di Dazn, Marco Russo. Dunque Rrahmani, Lobotka e Zielinski potranno prendere parte alla sfida.