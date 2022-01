Juventus-Napoli, i convocati di Allegri: tornano Chiesa e Dybala

Juventus–Napoli si gioca oppure no? Al momento non è stata rinviata la partita ma ci sono diverse difficoltà in casa azzurra, con la possibile nuova positività di Elif Elmas. Intanto, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati della Juventus.

Juventus-Napoli, i convocati di Allegri

La Juventus dovrà fare a meno di diversi titolari, out per infortunio. Solo Giorgio Chiellini sarà assente per Covid-19, mentre Arthur è risultato negativo ieri ed è tornato nella lista dei disponibili. Rispetto all’ultima gara di campionato, Allegri ha ritrovato a disposizione Federico Chiesa e Paulo Dybala.